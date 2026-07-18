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18 июля 2026 в 22:06

У дела об убийстве с расчленением в Кудрово нашли новый след

Фигурантов дела об убийстве в Кудрово заподозрили в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обвиняемых по делу об убийстве с расчленением в Кудрово арестовали, передает 47news. Следствие считает, что они могут быть причастны не только к этому преступлению, но еще и к мошенничеству.

В нескольких российских городах фигуранты якобы предлагали желающим отправиться на СВО облегченные условия заключения контракта, пишут в источнике. После оформления документов, как утверждается, контрактники передавали свои банковские карты, на которые поступали выплаты, однако затем деньги исчезали, а связь с ними прекращалась.

По предварительной информации, предполагаемый доход участников схемы составил около 50 млн рублей. Во время обысков правоохранители обнаружили сим-карты и десятки банковских карт, одна из которых, как сообщается, была оформлена на убитого.

Ранее в районе дома № 40 на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге спасателями была извлечена из воды, предварительно, человеческая голова. Сотрудники спасательной службы проводили работы на указанном участке акватории, в ходе которых и была обнаружена находка.

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