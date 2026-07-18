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18 июля 2026 в 23:40

В США оценили, какая партия станет фаворитом перед выборами в конгресс

WP: демократы сильнее хотят поддержать свою партию на выборах в конгресс

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сторонники Демократической партии США проявляют более высокую готовность участвовать в выборах в конгресс, нежели избиратели-республиканцы, передает газета Washington Post со ссылкой на результаты опроса. Так, 79% сторонников демократов заявили о намерении отдать свой голос в ноябре.

Среди сторонников Республиканской партии такой ответ дали 69% опрошенных. В целом 48% участников исследования сообщили, что готовы поддержать демократов. Еще 45% заявили о намерении проголосовать за республиканцев.

При этом среди респондентов, которые полностью уверены, что придут на избирательные участки, преимущество демократов оказалось выше. В этой группе поддержку Демократической партии выразили 53% опрошенных, тогда как рейтинг республиканцев составил 45%.

Ранее стало известно, что ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности. Мероприятие запланировано на 24 июля в гостинице Waldorf Astoria, которая ранее принадлежала американскому лидеру.

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