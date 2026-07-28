США перенесли передачу Украине помощи на $400 млн до 2029 года

Вашингтонская администрация уведомила Конгресс США о намерении завершить передачу Киеву ранее утвержденной военной помощи на $400 млн (31 млрд рублей) не ранее 2029 финансового года, сообщает Reuters. Согласно майскому письму Пентагона законодателям, окончательные поставки в рамках этого пакета планируются в период с начала октября 2028 года по конец сентября 2029 года.

Указанные сроки означают, что помощь будет полностью освоена уже к самому завершению второго президентского срока Дональда Трампа. Из выделенной суммы $200 млн (15,6 млрд рублей) предназначены для закупки вооружений и боеприпасов, а остаток пойдет на технику, запчасти и логистические услуги.

Затягивание сроков передачи средств уже вызвало волну резкого недовольства среди некоторых американских парламентариев. Сенатор-демократ Дик Дурбин заявил, что решение о распределении данных ресурсов придется принимать уже следующему главе государства. Сенатор-республиканец Митч Макконнелл также критиковал военное ведомство, возложив ответственность за задержку на заместителя главы Пентагона Элбриджа Колби.

Ранее стало известно, что США не выполнили более 40% контрактов на производство и поставку вооружения для Украины. Подрядчикам уже выплачено около $23,5 млрд, однако более $16,1 млрд, или 41,3% общей суммы контрактов, остаются невыплаченными.