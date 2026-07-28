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28 июля 2026 в 05:55

США не выполнили почти половину контрактов на оружие для Украины

США не выполнили более 40% контрактов на поставки оружия Киеву

Белый дом, США Белый дом, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США не выполнили более 40% контрактов на производство и поставку нового вооружения для Украины, передают РИА Новости со ссылкой на американский конгресс. В рамках программ Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) и Foreign Military Financing (FMF) общая стоимость заключенных контрактов составляет почти $39,6 млрд.

Подрядчикам уже выплачено около $23,5 млрд, однако более $16,1 млрд, или 41,3% общей суммы контрактов, остаются невыплаченными. Как отмечается, это связано с тем, что вооружение пока не произведено и не поставлено.

Основная часть неисполненных обязательств приходится на программу USAI. По ней на исполнении остаются контракты почти на $13,5 млрд. и около $2,6 млрд приходится на программу FMF.

На прошлой неделе американские сенаторы раскритиковали Белый дом и Пентагон из-за задержки финансирования по программе USAI. Вместе с тем, как следует из документов, сроки исполнения ранее заключенных контрактов также затягиваются на годы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает и принимает во внимание то, что США продолжают поставлять Украине оружие. Он отметил, что соответствующую мысль также озвучивал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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