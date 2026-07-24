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24 июля 2026 в 14:42

В Кремле указали на дуализм позиции США по Украине

Песков: Россия учитывает, что США продолжают накачивать Украину вооружением

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россия учитывает и принимает во внимание то, что США продолжают поставлять Украине оружие, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести». Он отметил, что соответствующую мысль также озвучивал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мы учитываем, мы принимаем во внимание, что США продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, — отметил Песков.

Ранее Песков заявил, что Москва ждет от Вашингтона новых инициатив по мирному урегулированию на Украине. Он напомнил, что предложенный американцами в Анкоридже вариант был одобрен Россией, но отвергнут украинской стороной.

До этого военный политолог Александр Перенджиев подчеркнул, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время маловероятна. По его словам, контакты двух политических лидеров могут состояться после очередной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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