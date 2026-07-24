Песков раскрыл, чего ждет Россия от США по Украине Песков: Кремль ждет новых идей от Белого дома по Украине

Москва ждет от Вашингтона новых инициатив по мирному урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в интервью для ИС «Вести». Он напомнил, что предложенный американцами в Анкоридже вариант был одобрен Россией, но отвергнут украинской стороной. Стремление нынешней администрации США содействовать мирному процессу в полной мере совпадает с российскими интересами, добавил он.

Ожидать новых предложений будем. Американцы искренни, и президент [США Дональд] Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех, — сказал Песков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова американского коллеги о неудаче переговоров на Аляске, предложил определить, какая именно сторона ответственна за провал. Министр отметил, что по итогам встречи в Анкоридже были выработаны сбалансированные и устраивающие обе стороны подходы.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с Лавровым оценил встречу в Анкоридже как безуспешную. Глава американской дипломатии добавил, что урегулирование украинского кризиса требует новых путей и инициатив.