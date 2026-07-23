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23 июля 2026 в 11:21

Рубио сделал новое заявление об анкориджских переговорах

Рубио: для урегулирования конфликта на Украине потребуются новые идеи

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Переговоры в Анкоридже оказались провалом, заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, для урегулирования конфликта на Украине понадобятся новые идеи и предложения. Запись мероприятия опубликовали на YouTube-канале Times New World.

Нам придется искать новые предложения и новые идеи. Если мир и наступит, то благодаря какой-то новой идее и каким-то новым концепциям, — заявил Рубио.

Он подчеркнул, что США также готовы предложить некоторые идеи. По его словам, их преподнесут в подходящей обстановке и форме.

Ранее американский госсекретарь назвал переговоры с Лавровым хорошим разговором. Дипломаты откровенно обсудили положение в мире. Рубио не стал вдаваться в подробности беседы. Он подметил, что дипломатия неэффективна, если стороны переговоров сразу начинают давать комментарии после встречи.

Разговор между Рубио и Лавровым прошел на полях мероприятий АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре. Мероприятие длилось 35 минут.

Мир
Марко Рубио
Украина
Анкоридж
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