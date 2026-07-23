«Откровенный разговор»: Рубио оценил беседу с Лавровым Рубио: разговор с Лавровым был хорошим и откровенным

Разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым прошел хорошо и был откровенным, заявил госсекретарь США Марко Рубио на конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле. При этом политик не стал вдаваться в подробности беседы, подчеркнув, что дипломатия неэффективна, если участники переговоров сразу после встречи «бегут к микрофонам». Трансляцию пресс-конференции вел APT News.

Мы провели хороший и откровенный разговор, — сказал Рубио.

Встреча Лаврова и Рубио в Маниле продлилась 35 минут. Беседа проходила на полях мероприятий АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре.

Ранее сообщалось, что Лавров на встрече с Рубио довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения на Украине. Глава ведомства призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву. Также стороны затронули международную повестку, включая обстановку в Персидском заливе.

До этого Рубио указал, что США способны привести украинский конфликт к окончательному и логичному завершению. Он отметил, что Вашингтон рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может помочь в разрешении кризиса.