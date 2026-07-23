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23 июля 2026 в 08:52

Стало известно, о чем говорили Лавров и Рубио

Лавров сообщил Рубио о положении на ЛБС и призвал отказаться от поставок оружия

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле довел до него информацию о положении дел на линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Украине, сообщили в МИД России. Глава ведомства также призвал американского коллегу отказаться от дальнейших поставок оружия Киеву.

При обсуждении украинской проблематики С. В. Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями, — говорится в сообщении.

Лавров подтвердил готовность Москвы к политико-дипломатическому урегулированию и приверженность предложениям, которые обсуждались на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие. Стороны также затронули региональную и международную повестку, включая обстановку в Персидском заливе.

Особое внимание уделили нормализации работы дипмиссий России и США. Достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках участия в международных организациях. Других подробностей не приводится.

Встреча Лаврова и Рубио в Маниле продлилась 35 минут. Встреча проходила на полях мероприятий АСЕАН в Филиппинском международном конференц-центре.

Ранее Рубио на 59-й конференции глав МИД стран АСЕАН в Маниле указал, что Соединенные Штаты способны привести украинский конфликт к окончательному и логичному завершению. Он отметил, что Вашингтон рассматривает себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса.

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