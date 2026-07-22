«Положить конец»: Рубио выступил перед встречей с Лавровым по Украине Рубио: только США могут завершить украинский конфликт

США способны привести украинский конфликт к завершению, заявил американский госсекретарь Марко Рубио на 59-й конференции глав МИД стран АСЕАН в Маниле. Он отметил, что Штаты рассматривают себя в качестве единственной державы, которая может достигнуть разрешения кризиса. Трансляцию пресс-конференции вел APT News.

Мы считаем, что сейчас, и, думаю, россияне с этим согласятся, мы, вероятно, единственная страна в мире, способная сыграть такую роль и попытаться положить этому конец, — сказал Рубио.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о согласовании встречи с Рубио. По его словам, она состоится 23 июля в первой половине дня. При этом, по словам главы министра, США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия и Украина сохраняют разногласия по территориальному вопросу, речь идет о «считаных километрах». Он также отметил, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира.