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22 июля 2026 в 12:05

Лавров анонсировал встречу с Рубио в Маниле

Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио состоится 23 июля в Маниле

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Встреча с госсекретарем США Марко Рубио согласована и состоится 23 июля в первой половине дня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после саммита АСЕАН в Маниле. Трансляция мероприятия ведется на канале дипведомства на Rutube.

Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили, завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях, — сказал министр.

При этом Лавров добавил, что США напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели в России. Глава ведомства напомнил, атаки совершаются и на гражданские объекты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль будет только приветствовать потенциальную встречу главы российского МИД Сергея Лаврова и Рубио. Она может пройти на полях саммита АСЕАН. Известно, что Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля.

До этого представитель Кремля рассказал, что США пока не готовы вернуться к решению украинского вопроса. По его словам, сейчас Штаты заняты разрешением конфликта в Персидском заливе, в котором опять наступила фаза деградации.

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