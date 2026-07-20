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20 июля 2026 в 06:53

Рубио заявил о готовности встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Saul Loeb — Pool via CNP/Global Look Press
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о возможных контактах с российским и китайским коллегами.

По словам Рубио, окончательных договоренностей о проведении встречи пока нет. Он посетит Филиппины с 19 по 23 июля. В ходе визита примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита на Филиппины проведет ряд двусторонних встреч. Переговоры состоятся не только в рамках мероприятий.

До этого Лавров и его коллега из Чада Абдулайе Сабре Фадул подписали соглашение о безвизовых поездках. Инициатива будет действовать в отношении владельцев дипломатических паспортов. Также безвиз станет доступен обладателям служебных паспортов.

Кроме того, глава МИД РФ в столице Нигера Ниамее провел встречу с президентом страны Абдурахманом Чиани. Беседа прошла в формате «тет-а-тет», а до этого стороны обсудили вопросы на четырехсторонних переговорах с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

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