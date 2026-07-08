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08 июля 2026 в 21:07

Лавров и президент Нигера обсудили сотрудничество между странами

Лавров и президент Нигера Чиани провели переговоры в Ниамее

Сергей Лавров и Абдурахман Чиани Сергей Лавров и Абдурахман Чиани Фото: МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с президентом Нигера Абдурахманом Чиани в Ниамее, передает пресс-служба российского ведомства. Переговоры проходят в формате «тет-а-тет».

До встречи стороны также обсуждали вопросы в рамках четырехсторонних переговоров с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Прилетев в Ниамей в среду, Лавров, который прибыл из Аддис-Абебы в рамках своего африканского турне, принял приветствия и обменялся рукопожатием с президентом Нигера. Этот визит стал первым для главы российского МИД в республику.

Конфедерация Альянса государств Сахеля была учреждена президентами Мали, Нигера и Буркина-Фасо в июле 2024 года в столице Нигера. Хартия этого альянса предусматривает совместную координацию дипломатической деятельности, внешнеполитического курса, экономических связей и сотрудничества в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибыл в Аддис-Абебу в рамках визита в Эфиопию, который является частью его турне по африканским странам. Предыдущий визит министра в Эфиопию состоялся в июле 2022 года.

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