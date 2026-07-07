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07 июля 2026 в 12:51

Лавров рассказал о предстоящей важной поездке на неделе

Лавров посетит Нигер 8 июля

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что 8 июля, в среду, посетит Нигер. На совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в столице африканского государства, Ниамее, состоится вторая министерская встреча РФ и Альянса государств Сахеля. Трансляция пресс-конференции проходит на канале МИД России на Rutube.

Наша делегация завтра (8 июля. — NEWS.ru) направляется в Нигер, в Ниамей, где у нас состоится вторая полноценная министерская встреча «Россия — Альянс государств Сахеля» (Нигер, Мали, Буркина-Фасо), — заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ призвал Россию и Белоруссию снова сплотиться, чтобы дать отпор посягательствам на суверенитет и безопасность государств. По его мнению, стороны должны противостоять любым угрозам для Союзного государства.

Также до этого Лавров провел встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Они обсудили итоги совместной работы по проверке информации о противоправных действиях, вменяемых Украине.

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