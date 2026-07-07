Лавров рассказал о предстоящей важной поездке на неделе

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что 8 июля, в среду, посетит Нигер. На совместной пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Махмудом Али Юсуфом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в столице африканского государства, Ниамее, состоится вторая министерская встреча РФ и Альянса государств Сахеля. Трансляция пресс-конференции проходит на канале МИД России на Rutube.

Наша делегация завтра (8 июля. — NEWS.ru) направляется в Нигер, в Ниамей, где у нас состоится вторая полноценная министерская встреча «Россия — Альянс государств Сахеля» (Нигер, Мали, Буркина-Фасо), — заявил Лавров.

Ранее глава МИД РФ призвал Россию и Белоруссию снова сплотиться, чтобы дать отпор посягательствам на суверенитет и безопасность государств. По его мнению, стороны должны противостоять любым угрозам для Союзного государства.

Также до этого Лавров провел встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Они обсудили итоги совместной работы по проверке информации о противоправных действиях, вменяемых Украине.