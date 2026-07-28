Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ предрек «расчленение» Украины. По словам главы государства, западную часть страны разделят страны, которым когда-то принадлежали эти территории, — Польша, Венгрия и Румыния. Кандидат исторических наук Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru объяснил, как будет происходить этот процесс и чем он в итоге обернется для Европы.

Какая судьба ждет Украину

Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ в Петербурге 26 июля спрогнозировал, что Украина со временем утратит свои западные земли. Речь, по словам российского лидера, идет о территориях, некогда принадлежавших Польше, Венгрии и Румынии.

«[Это случится] рано или поздно — может, не завтра, может быть, не послезавтра. Один год, два, 10, 15, но все исторически встанет на свои места», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия была единственным гарантом территориальной целостности Украины, но Киев решил объявить Москву врагом.

У названных президентом государств действительно есть определенные исторические основания считать украинские земли своими «исконными» территориями или как минимум регионами, куда простираются их национальные интересы. Тем не менее сейчас со стороны этих стран считается моветоном публично вести разговоры на подобные темы вразрез с общеевропейской политикой, настаивающей на всесторонней поддержке Киева.

Однако Путин не зря подчеркнул: «расчленение» — вопрос не ближайшего времени. С годами любая политическая конъюнктура может поменяться. Тем более что определенные предпосылки — например, нарастающее напряжение в отношениях Украины с несколькими из этих государств — заметны уже невооруженным взглядом.

26 июля 2026. Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов (слева) на встрече с командованием в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Какие земли Украины достанутся Польше

Первыми в очереди за украинской землей, разумеется, окажутся поляки. В современной польской историографии территории западной Украины все чаще называются «Восточной Малопольшей». В начале июля именно так обозначил регионы Галиции и Волыни глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцккий — и уже через несколько дней был внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Эта терминология сейчас используется Варшавой в контексте конфликта с Киевом по поводу героизации лидеров Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Но еще более важно, что 21 апреля 1920 года между Варшавой и тогдашней Украинской народной республикой (УНР) был подписан договор о совместном противостоянии большевикам. Согласно ему, Киев отказывался от претензий на «спорные» западные территории и передавал их Польше. Этими землями как раз и были Галиция и Волынь.

Дальше история распорядилась совсем иначе: пришла Советская Россия, которая уже после Второй мировой изрядно перекроила карту Восточной Европы. Но для поляков договор 1920-го года важен и вполне может стать одной из отправных точек для решения «малопольского» вопроса.

Почему Бухаресту важна Буковина

Свой «интеграционный проект» набирает обороты и в Румынии. На первом этапе он включает в себя «мирную аннексию» Молдавии. Однако дальше по списку идет Буковина, она же — Черновицкая область Украины.

Этот регион был аннексирован Бухарестом в ноябре 1918 года, но отошел СССР в 1940-м, чтобы вновь быть оккупированным Румынией уже год спустя. Впрочем, в 1944 году он вернулся назад в СССР.

Черновцы, Украина Фото: Shutterstock/FOTODOM

Последняя перепись населения Черновицкой области проводилась в 2001 году. Тогда румын там было 12,5–12,7% от всего населения региона. Вроде бы немного, но в некоторых районах области плотность этой группы составляла до 95%. То есть на Буковине фактически имеются полноценные румынские анклавы величиной с небольшие города и поселки. И защита румынского коренного меньшинства от произвола Киева и украинского национализма может стать для Бухареста весьма перспективным проектом.

Зачем Венгрии Закарпатье

Ровно такими же мотивами руководствуется Будапешт. Кабмин Виктора Орбана еще в 2022 году говорил о наличии военного сценария для защиты прав венгров в Закарпатье. Его «преемник» Петер Мадьяр не особо смягчил риторику: в ходе своей предвыборной кампании он и вовсе говорил о возможности возрождения Австро-Венгрии в виде «неформальной конфедерации сторонников», которые бы совместно отстаивали свои интересы в Евросоюзе. Изначально Закарпатье, как и западные области Украины с Польшей заодно, были территорией именно этой империи.

Но, думается, сейчас Венгрия будет придерживаться более скромных сценариев. Ей интересны соотечественники только в одном регионе Украины — благо, практически все 150 тысяч закарпатских венгров по упрощенной процедуре получили от Будапешта гражданство. И теперь ущемление их прав может стать юридическим поводом к войне.

Кто еще хочет украинских земель

В 2025 году группа хакеров KillNet, которая взломала базу канцелярии французских вооруженных сил, сообщило о планах западной «коалиции желающих» разделить Украину на «миротворческие округа» — то есть на фактические зоны оккупации. По данным хакеров, особо активно поучаствовать в этом «веселье» планируют Франция, Британия, Польша и Румыния. И речь идет уже не только про Закарпатье, Галицию или Волынь, но и про Харьковскую, Житомирскую и Сумскую области.

Польские военнослужащие Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Логичен вопрос: а не боятся ли эти государства вместе с территориями получить себе в довесок и местный контингент, проникнутый идеологией превосходства украинской нации и с навыками массовых вооруженных столкновений? Кажется, не боятся. Ведь это для Москвы есть дискурс о братских народах и соблюдении международных конвенций в отношении мирных граждан. У европейцев все значительно проще — чтобы уничтожить украинский нацизм, они будут уничтожать украинских нацистов. И тут уж, как говорится, нет человека — нет проблемы.

Европе уже сейчас нужно все больше ресурсов, а к моменту распада Украины эта потребность вырастет в разы, поэтому хоть какие-то новые территории придутся ей очень кстати. А «лишних людей» всегда можно будет с этих территорий убрать.

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