Президент Польши Кароль Навроцкий лжет, говоря о том, что якобы не знал о поставках ракет Patriot Украине, заявил в беседе с Wirtualna Polska министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, он лично обсуждал этот вопрос с главой государства.

Я не ожидаю, что президент возьмет на себя ответственность за то, относительно чего он не принимает решения. Но я ожидаю мужества от его окружения. Если они о чем-то знают, то пусть не говорят, что не знают, — отметил глава ведомства.

Ранее Косиняк-Камыш выразил мнение, что украинским элитам может быть невыгодно вступление Украины в ЕС. Министр усомнился в том, действительно ли Киев заинтересован в полноценном членстве в объединении. Он предположил, что верхушке страны может быть комфортнее жить вне строгих европейских норм.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина никогда не сможет наладить собственное производство ракет для ЗРК Patriot из-за невозможности собрать необходимые комплектующие. Даже наличие у Киева лицензии на производство не будет иметь никакого практического значения в сложившейся ситуации, уточнил эксперт.