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27 июля 2026 в 13:47

Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде

МЧС: гроза и ливень накроют Москву в ближайшие часы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Гроза и усиление ветра ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили в городском главке МЧС. По данным ведомства, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 27 июля местами по столице ожидаются кратковременный дождь, ливень и гроза. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с. Непогода также прогнозируется в Московской области.

В МЧС призвали водителей в условиях непогоды соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и боковой интервал между автомобилями, избегать резких маневров и по возможности воздержаться от парковки вблизи деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные конструкции и шаткие сооружения, а также не укрываться от дождя под деревьями.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что август в Москве начнется с летней жары, в выходные ожидается солнечная и сухая погода до +31 градуса. По его словам, купол высокого атмосферного давления подарит жителям Центральной России идеальную погоду. Ночью в столице столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Днем воздух прогреется от +26 до +31.

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