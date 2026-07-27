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27 июля 2026 в 11:03

«Выходные будут идеальными»: синоптик раскрыл прогноз на начало августа

Синоптик Тишковец: в выходные в Москве ожидается солнце, без дождей и до +31

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Август в Москве начнется с летней жары, в выходные ожидается солнечная и сухая погода до +31 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые приводит РИА Новости, купол высокого атмосферного давления подарит жителям Центральной России идеальную погоду.

Август в Центральной России начнется с 30-градусной жары. <…> Предстоящие выходные в метеорологическом отношении будут идеальными. Купол высокого атмосферного давления обеспечит жителей Центральной России солнечной, сухой и по-летнему теплой погодой, — отметил Тишковец.

Ночью в столице столбики термометров покажут от +13 до +18 градусов. Днем воздух прогреется от +26 до +31.

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