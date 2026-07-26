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26 июля 2026 в 02:35

Погодные условия повлияли на движение поездов в Ростовской области

Более 25 пассажирских поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Ростове-на-Дону из-за непогоды отключилась тяговая подстанция. Это привело к задержке 27 пассажирских составов, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции, — уточняется в публикации.

Помимо подстанции, отказали и автоматические устройства регулировки движения. Время задержки, по данным железнодорожников, составляет от 30 минут до 4 часов.

Среди задерживаемых поездов — №233 Новороссийск — Москва, №155 Анапа — Москва и №479 Сухум — Санкт-Петербург. Ведутся восстановительные работы. Дополнительная информация будет сообщена по мере устранения неполадок.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за сильного ветра, ливней и гроз было нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах. Как проинформировал губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях, стихия также привела к перебоям с водоснабжением. По данным спасательных служб, проблемы с электричеством зафиксированы в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах.

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