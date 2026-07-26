Города Ростовской области погрузились во мрак из-за непогоды Слюсарь: в Ростовской области есть проблемы с энергоснабжением из-за непогоды

В Ростовской области из-за сильного ветра, ливней и гроз нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих социальных сетях, стихия также привела к перебоям с водоснабжением.

Непогода вызвала крайне негативные последствия в ряде городов и районов Ростовской области. Штормовой ветер, гроза и сильный ливень привели к перебоям в системах жизнеобеспечения, — указал Слюсарь.

По данным спасательных служб, проблемы с электричеством зафиксированы в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также в Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах. Из-за этого нарушена работа водопроводного оборудования — без воды остались жители нескольких районов Ростова, Гуково, Зверево, Шахт, Новошахтинска, Новочеркасска, Азова и еще нескольких районов.

Сотни деревьев повалены на дороги и линии электропередачи. Аварийные бригады уже работают над устранением последствий, но сроки восстановления пока не называются.

Ранее сообщалось, что в непогоду — при сильном дожде, тумане и гололеде — водителям лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния. В МЧС РФ посоветовали всегда смотреть прогноз перед началом движения.