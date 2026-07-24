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24 июля 2026 в 13:04

В МЧС напомнили о правилах безопасного вождения в непогоду

МЧС России: в непогоду лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В непогоду — при сильном дожде, тумане и гололеде — водителям лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на МЧС России. В ведомстве посоветовали всегда смотреть прогноз перед началом движения.

При возникновении чрезвычайной ситуации важно сохранять спокойствие и критическое мышление. Специалисты призвали незамедлительно позвонить по единому номеру 112 или в службу спасения по телефону 101.

Ранее автомобильный эксперт Дмитрий Попов заявил, что перед покупкой машины рекомендуется проверить все стыки внутри салона и под капотом на наличие ржавчины. По его словам, она чаще всего скрывается в плохо проветриваемых местах. При этом он подчеркнул, что есть места, в которых практически всегда есть коррозии, которые фактически не влияют на характеристики машины.

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