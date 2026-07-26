В Гидрометцентре озвучили, на сколько в Москве задержится дождливая погода

В Гидрометцентре озвучили, на сколько в Москве задержится дождливая погода Гидрометцентр: дожди в Московском регионе будут идти до конца следующей недели

До конца следующей рабочей недели в Московском регионе сохранится неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По словам синоптика, температурный режим будет близок к климатической норме, но на отрицательном фоне.

На следующей рабочей неделе характер погоды существенно не меняется, сохраняется неустойчивая погода. Температура будет колебаться в небольшом интервале, близком к значению климатической нормы, но все же на отрицательном фоне, — уточнила эксперт.

В середине недели ожидается усиление осадков из-за активного циклона, который придет с северо-запада. Это может ограничить дневной прогрев до +20–25 градусов по Цельсию.

Синоптики рекомендуют иметь при себе зонты и одеваться по погоде. В выходные, по предварительным прогнозам, возможна небольшая стабилизация. Пока же погода сохранит осенний характер.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону из-за непогоды отключилась тяговая подстанция. Это привело к задержке 27 пассажирских составов, проинформировала пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Кроме того, было нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах.