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24 июля 2026 в 08:17

Ветеран ЦРУ усомнился в способности Киева производить ракеты для Patriot

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не сможет производить ракеты для Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина никогда не сможет наладить собственное производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot из-за невозможности собрать необходимые комплектующие, заявил РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, даже наличие у Киева лицензии на производство не будет иметь никакого практического значения в сложившейся ситуации.

Никогда. Это невозможно. В США порядка 40 подрядчиков производят компоненты для этих ракет. Они что, будут их выпускать и все поставлять на Украину? К тому же тут потребуются редкоземельные металлы. Китай ни США, ни Украине их не продаст, — указал собеседник агентства.

Ранее народный депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что у Украины отсутствует накопленный резерв снарядов для американских зенитных комплексов Patriot. Он отметил, что обещанные поставки начнутся лишь через несколько лет. Других подробностей парламентарий раскрывать не стал.

Кроме того, сообщалось, что Вашингтон уже запустил процедуру оформления разрешения для Киева на производство боеприпасов к комплексам Patriot. Американский оборонный гигант Lockheed Martin, специализирующийся на выпуске ракетной продукции, одобрил этот шаг.

США
Украина
Ларри Джонсон
ЗРК Patriot
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