Момент масштабного отключения света в Грузии попал на видео

Видеозаписи масштабного отключения электроэнергии в Грузии, сделанные камерами городского наблюдения, появились в Сети. Почти вся страна осталась без света минувшей ночью. Так, в Тбилиси перестали работать светофоры и уличное освещение на центральных улицах.

Авария также повлияла на водоснабжение в ряде регионов: из-за остановки насосных станций подача воды была ограничена в столице и Рустави. Точные причины сбоя пока не установлены.

Местные СМИ сообщали об аварии на Ингурской ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией Грузию и Абхазию, где также произошло отключение. Позже электроснабжение в обеих странах восстановили.

Ранее сообщалось, что в столице Грузии и других населенных пунктах страны зафиксировано массовое отключение электроэнергии. Многие жители Тбилиси сообщили о перебоях со светом, у некоторых операторов связи наблюдались сбои в работе мобильной сети.

До этого больше шести тысяч жилых домов остались без света из-за урагана и ливней в Алтайском крае. По информации МЧС России по региону, сильнее всего стихия бушевала на территории Краснощековского и Чарышского районов.