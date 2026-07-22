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22 июля 2026 в 08:16

Мощный ураган оставил без света несколько тысяч домов в российском регионе

В Алтайском крае более шести тысяч домов оказались обесточены из-за урагана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Больше шести тысяч жилых домов остались без света из-за урагана и ливней в Алтайском крае, сообщили в управлении МЧС России по региону. По информации ведомства, сильнее всего стихия бушевала на территории Краснощековского и Чарышского районов.

Из-за порывов ветра 33 м/с и более нарушено электроснабжение в Краснощековском и Чарышском районах, без электроэнергии [остались] 44 населенных пункта, более шести тысяч домовладений, — отметили в МЧС.

Уточняется, что в Краснощековском районе зафиксированы 17 обращений по поводу повреждения кровель зданий, а также обращения по поводу падения деревьев. К ликвидации последствий привлекли 27 человек и четыре единицы спецтехники, обстановку отслеживают с помощью беспилотной авиации.

Ранее в Екатеринбурге во время урагана погиб один человек. 74-летнего пенсионера насмерть придавило сосной, когда он пытался спастись от непогоды. Трагедия произошла в Заречном.

До этого в Свердловской области из-за паводка за сутки подтопило 218 домов. Почти 10 мостов также оказались затоплены. Сильнее всего от последствий разлива воды пострадали Ирбитский, Невьянский и Березовский округа.

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