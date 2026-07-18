В Свердловской области из-за паводка затопило сотни домов Ural Mash: паводок в Свердловской области затопил 218 домов и 10 мостов

В Свердловской области из-за паводка за сутки подтопило 218 домов, пишет Telegram-канал Ural Mash. Кроме того, уточняется, что почти 10 мостов также оказались затоплены.

Как пишут авторы, сильнее всего от последствий разлива воды пострадали Ирбитский, Невьянский и Березовский округа. В восьми муниципалитетах региона введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае уровень реки Витим у села Неляты превысил норму на 264 см. По данным местного УГМС, гидрологическая обстановка в регионе пока остается сложной. Опасные паводки также фиксируются в других районах края.

Между тем глава округа в Пермском крае Ольга Андрианова заявила, что в регионе из-за сильных ливней затопило несколько населенных пунктов. Подтопления зафиксировали в поселках Ферма, Мулянка, Кукуштан и деревне Кондратово. Власти призвали жителей соблюдать осторожность и при необходимости обращаться в ЕДДС. Жителям из зон подтопления предложили эвакуироваться в пункты временного размещения. Экстренные службы занимаются откачкой воды.