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17 июля 2026 в 15:20

Уровень реки в Забайкалье превысил норму на два с половиной метра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Забайкальском крае уровень реки Витим, расположенной у села Неляты, превысил норму на целых 264 сантиметра, пишет «МК в Чите» со ссылкой на местный УГМС. Гидрологическая обстановка в регионе пока не улучшилась.

Опасные паводки фиксируются и в других районах. Уровень воды превысил неблагоприятные отметки на реке Шилке у Сретенска на 25 см, на Чите у села Шишкино — на 26 см и у города Читы — на 34 см, а также на Нерче у Нерчинска — на 20 см. В ближайшие сутки ожидаются пиковые значения, после чего уровень воды начнет снижаться.

Ранее в региональном Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщили, что более 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий затопило в результате летних паводков в Краснодарском крае. В зоне бедствия оказались семь агропредприятий и 27 фермерских хозяйств, ущерб от этого оценивается более чем в 300 млн рублей.

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