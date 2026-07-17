Уровень реки в Забайкалье превысил норму на два с половиной метра

В Забайкальском крае уровень реки Витим, расположенной у села Неляты, превысил норму на целых 264 сантиметра, пишет «МК в Чите» со ссылкой на местный УГМС. Гидрологическая обстановка в регионе пока не улучшилась.

Опасные паводки фиксируются и в других районах. Уровень воды превысил неблагоприятные отметки на реке Шилке у Сретенска на 25 см, на Чите у села Шишкино — на 26 см и у города Читы — на 34 см, а также на Нерче у Нерчинска — на 20 см. В ближайшие сутки ожидаются пиковые значения, после чего уровень воды начнет снижаться.

Ранее в региональном Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщили, что более 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий затопило в результате летних паводков в Краснодарском крае. В зоне бедствия оказались семь агропредприятий и 27 фермерских хозяйств, ущерб от этого оценивается более чем в 300 млн рублей.