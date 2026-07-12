В Краснодарском крае подсчитали ущерб от летних паводков Паводки в Краснодарском крае нанесли ущерб на 300 млн рублей

Более 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий затопило в результате летних паводков в Краснодарском крае, ущерб оценивается более чем в 300 млн рублей, сообщили ТАСС в региональном Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В зоне бедствия оказались семь агропредприятий и 27 фермерских хозяйств.

Предварительная площадь затопленных сельскохозяйственных земель составила 8240 га (в том числе по Крымскому району — 7381 га, Славянскому району — 859 га). В зоне ЧС оказались семь сельскохозяйственных организаций и 27 крестьянских (фермерских) хозяйств. Предварительный экономический ущерб превышает 300 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее оперативные службы сообщили, что масштабный паводок в Дагестане вынудил эвакуировать более сотни человек, а 60 населенных пунктов остались отрезанными от внешнего мира из-за разрушенных дорог. Наиболее критическая обстановка наблюдается в Гергебильском районе, где объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что общая сумма выплат пострадавшим от сильного наводнения в Дагестане и Чечне превысила 2,7 млрд рублей. Эта информация прозвучала на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в двух республиках.