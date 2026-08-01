Более 80 домов в Тюменской области затоплены паводковыми водами Губернатор Моор: паводковые воды подтопили 84 жилых дома в Тюменской области

В Тюменской области паводковые воды затопили 84 частных жилых строения, сообщил губернатор региона Александр Моор в своих социальных сетях. По его данным, уровень воды в реке Туре превысил отметку опасного явления.

Большая вода подтопила 84 частных жилых дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах, — уточнил губернатор.

В регионе уже был введен режим ЧС. По данным на пятницу, 31 июля, подтопленными числились 47 домов. Сейчас с опасной территории эвакуированы 53 человека, включая 9 детей. В пунктах временного размещения находятся 39 человек, 14 жителей Тюменской области остались у родственников.

Заявления на выплаты на данный момент подал 401 человек. Как уточнили спасатели, уровень воды в Туре достиг 895 см (опасная отметка — 850 см). По прогнозам, рост продолжится до 3 августа, затем начнется спад.

Дополнительная информация о ходе эвакуации и мерах поддержки будет сообщаться по мере поступления. Жителям рекомендуется следить за обновлениями и соблюдать меры безопасности.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что с начала года от весенних и дождевых паводков пострадали более 1,1 тыс. населенных пунктов. Затоплено свыше 14 тыс. жилых строений и 122 социальных объекта. В ведомстве подчеркнули, что масштаб наводнений из-за ливней заметно превысил прошлогодние показатели.