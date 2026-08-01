Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
01 августа 2026 в 23:46

Более 80 домов в Тюменской области затоплены паводковыми водами

Губернатор Моор: паводковые воды подтопили 84 жилых дома в Тюменской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Тюменской области паводковые воды затопили 84 частных жилых строения, сообщил губернатор региона Александр Моор в своих социальных сетях. По его данным, уровень воды в реке Туре превысил отметку опасного явления.

Большая вода подтопила 84 частных жилых дома в Тюмени, Ялуторовском и Тюменском округах, — уточнил губернатор.

В регионе уже был введен режим ЧС. По данным на пятницу, 31 июля, подтопленными числились 47 домов. Сейчас с опасной территории эвакуированы 53 человека, включая 9 детей. В пунктах временного размещения находятся 39 человек, 14 жителей Тюменской области остались у родственников.

Заявления на выплаты на данный момент подал 401 человек. Как уточнили спасатели, уровень воды в Туре достиг 895 см (опасная отметка — 850 см). По прогнозам, рост продолжится до 3 августа, затем начнется спад.

Дополнительная информация о ходе эвакуации и мерах поддержки будет сообщаться по мере поступления. Жителям рекомендуется следить за обновлениями и соблюдать меры безопасности.

Кроме того, в пресс-службе МЧС России сообщили, что с начала года от весенних и дождевых паводков пострадали более 1,1 тыс. населенных пунктов. Затоплено свыше 14 тыс. жилых строений и 122 социальных объекта. В ведомстве подчеркнули, что масштаб наводнений из-за ливней заметно превысил прошлогодние показатели.

Регионы
Тюменская область
паводки
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые атаки Ирана на американские авиабазы вызвали шок в США
Убивал «изящных кошечек»: как маньяк из Балашихи кошмарил Москву и Киев
Рак поджелудочной: как спастись, реально ли выжить, симптомы. Ликбез врача
Во Владикавказе поймали Робин Гуда с арбузами
В США зарегистрировали заражение редким вирусом, от которого нет вакцины
МИД РФ отреагировал на слухи о невозможности получить загранпаспорт в МФЦ
Трамп намекнул на третий президентский срок
Путин поздравил российских железнодорожников
Медики и сотрудники МЧС получили ранения при атаке ВСУ на ДНР
Звезда «Клана Сопрано» ушел из жизни на 81-м году жизни
16-летняя россиянка разгромила американку в полуфинале турнира WTA
Почти антидепрессант: как поддерживать уровень магния. Советы врача
Взрыв в кафе в центре Москвы: кто пронес СВУ, кем были жертвы, подробности
Определен победитель в матче РПЛ между «Динамо» из Махачкалы и «Локомотивом»
Более 80 домов в Тюменской области затоплены паводковыми водами
Мать убитой в Сербии россиянки раскрыла сумму сбора на кремацию
Отряд элитного подразделения ВСУ «похоронен» на складах ССО после взрыва
Раскрыты личности трех погибших при взрыве у кафе в центре Москвы
Названа официальная причина взрыва около кафе в Москве
«Это вывод из краха Стармера»: премьера Британии уличили в неэффективности
Дальше
Самое популярное
Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.