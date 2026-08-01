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01 августа 2026 в 23:29

Отряд элитного подразделения ВСУ «похоронен» на складах ССО после взрыва

Минимум 20 солдат элитного подразделения ВСУ погибли при взрыве на складах ССО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минимум 20 бойцов элитного украинского подразделения погибли при взрыве на складах боеприпасов Сил специальных операций в Хмельницкой области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Взрыв прогремел на следующий день после завоза боеприпасов на один из промышленных объектов, за которым, по данным украинских источников, велось наблюдение.

После инцидента был задержан глава местной СБУ Алексей Прокопенко. Его подозревают не только в коррупции, но и в возможной причастности к диверсии.

Кроме обысков, связанных с коррупцией, столичные «гости» ищут факты, доказывающие его причастность к диверсии, — указал источник.

Расследование продолжается, и оно может привести к новым арестам среди украинских чиновников. Ситуация в Хмельницкой области остается под контролем украинских властей, но репутационные потери и вопросы к службам безопасности неизбежны.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России продолжили атаковать портовую инфраструктуру, морские суда и объекты транспортной системы Украины, поразив резервуары с топливом и горюче-смазочными материалами в порту Одесса, а также переоборудованный морской буксир в порту Николаев. Министерство обороны РФ проинформировало, что удары наносились высокоточным оружием с воздуха и беспилотниками.

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