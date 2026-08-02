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02 августа 2026 в 00:01

16-летняя россиянка разгромила американку в полуфинале турнира WTA

16-летняя россиянка Лютова вышла в финал турнира WTA в Мемфисе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россиянка Кристина Лютова обыграла американку Эльвину Калиеву в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мемфисе. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1.

В финале Лютова встретится с победительницей матча между Ренатой Сарасуа из Мексики и Дарьей Видмановой из Чехии, которые в данном соревновании выступают без посева. Лютовой 16 лет, и она занимает 229-е место в рейтинге WTA. На турнире в Мемфисе спортсменка впервые одержала победу на соревнованиях под эгидой WTA.

Эльвина Калиева, 23-летняя теннисистка из США, занимает 132-е место в мировом рейтинге. Ранее Калиева не выигрывала матчей на турнирах WTA и не участвовала в основных сетках турниров Большого шлема. Соревнования в Мемфисе относятся к категории WTA 250 и проводятся на хардовом покрытии. Турнир завершится 2 августа, а его общий призовой фонд составляет $283 тыс.

До этого 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил, что близок к завершению карьеры. При этом, по словам 39-летнего сербского теннисиста, он чувствует себя нормально перед ближайшими турнирами.

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