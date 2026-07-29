«Я заложник ситуации»: Филатова об изоляции российской легкой атлетики

Чемпионка России 2026 года в беге на дистанцию 200 метров Вера Филатова заявила NEWS.ru, что не будет обесценивать свой спортивный путь из-за отстранения от международных стартов. Она отметила, что хотела бы выступить на мировой арене до конца карьеры.

Я заложник ситуации, который не успел особо вкусить международную арену. Лукавить не буду, выступить хочется. Было грустно, когда не было соперниц внутри страны. Сейчас результаты растут, мы друг друга мотивируем, стараемся прогрессировать сообща. Я бы хотела, чтобы до конца моей карьеры появилась какая-то международная практика. Если не появится — не буду сильно расстраиваться, обесценивать свой спортивный путь. Я делаю все, что могу. Повлиять на это не могу, поэтому смирение, — сказала Филатова.

Ранее она заявила NEWS.ru, что не видит проблем в новом гиде против сексуализации женщин, разработанном Европейской легкоатлетической ассоциацией и Европейским вещательным союзом. Филатова отметила, что у каждой спортсменки разные уровни раскрепощенности.