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29 июля 2026 в 15:30

Легкоатлетка Филатова раскрыла, что помогло ей вернуться к соревнованиям

Филатова заявила, что вернулась к стартам после работы со спортивным психологом

Вера Филатова Вера Филатова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Чемпионка России 2026 года в беге на дистанции 200 метров Вера Филатова заявила NEWS.ru, что вернуться к соревнованиям ей помог спортивный психолог. Она отметила, что перед стартами ей необходимо уединение.

В этом году стала работать со спортивным психологом, который мне очень помог вернуться на арену. Он мне сказал, что мне нужно завести какой-то ритуал. Я думала, что у меня их нет. Мой ритуал — это мой костюм. В нем нет ни одного серебра, ни одной бронзы, только золото. И очки. Не люблю сильно трепаться перед стартом. Абстрагируюсь, всегда уединяюсь. Сухая энергия — такой мой ритуал, — сказала Филатова.

Ранее чемпионка России в беге на 1500 и 5000 метров Светлана Аплачкина рассказала, что международная изоляция сильно сказывается на психологии отечественных легкоатлетов, поскольку спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. Она заявила о стремлении как можно скорее выступить на международной арене из-за желания конкуренции. По ее словам, особенно тяжело было в этом сезоне.

Спорт
легкая атлетика
соревнования
психология
Виктор Байбаков
В. Байбаков
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