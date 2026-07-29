Жителей Ленобласти предупредили о риске заражения клещевой лихорадкой

Риск заражения клещевой лихорадкой в Ленинградской области вдвое выше, чем в Петербурге, сообщает «Петербург2». Доля переболевших жителей региона сопоставима с показателями Скандинавии.

Сообщается, что до 5% клещей в Ленобласти заражены Borrelia miyamotoi, в Петербурге — не более 2%. Бактерию выявили у 40% грызунов в Ленобласти и у 14% — в Петербурге. Чаще всего ее находили в почках животных.

Антитела к Borrelia miyamotoi есть у 2,2% жителей Ленобласти и примерно у 1% петербуржцев — это говорит о перенесенной лихорадке. В регионе, помимо Borrelia miyamotoi, фиксируют и другие инфекции: вирусы Бейджи и Мукава (вызывают лихорадку), а также вариацию вируса «Лесное», который поражает печень.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что головная боль после укуса клеща может указывать на энцефалит. Она отметила, что инкубационный период заболевания обычно составляет от одной до двух недель.