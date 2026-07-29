Медведев раскрыл, как спасти Россию

Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции, заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» он подчеркнул, что сохранение государства является определяющей общей задачей всех политических сил в стране, передает РИА Новости.

Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции, — сказал Медведев.

Зампред также напомнил, что страна столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны Запада. По его словам, еще ни одна страна в истории не сталкивалась с таким масштабом ограничительных мер, а политическое давление ощущается «изо всех углов».

Ранее сенаторы обеих партий США сообщили о достижении соглашения по законопроекту о новых санкциях против России. Документ предусматривает возможность введения пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа.