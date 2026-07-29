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29 июля 2026 в 16:26

Медведев раскрыл, чем санкции против России отличаются от всех остальных

Медведев назвал число санкций против России рекордным в истории

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Количество санкций, введенных против России, является беспрецедентным, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, которые передает РИА Новости, ни одна страна в истории не сталкивалась с таким масштабом ограничительных мер.

Количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Вот нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций — около 3 десятков тысяч введено. Мы чувствуем давление политическое со всех углов, — заявил он.

Ранее сенаторы обеих партий США сообщили о достижении соглашения по законопроекту о новых санкциях против России. Документ предусматривает возможность введения пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также стран, которые, по версии Вашингтона, помогают обходить энергетические ограничения.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия адаптировалась к санкциям и продолжает развиваться, несмотря на внешнее давление. По его словам, страна научилась работать в условиях ограничений.

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Дмитрий Медведев
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