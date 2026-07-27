Песков рассказал, как Россия развивается под давлением санкций ЕС Пресс-секретарь Песков заявил об адаптации России к санкциям ЕС

Россия адаптировалась к европейским ограничениям и сохраняет темпы экономического развития, несмотря на внешнее давление, об этом, комментируя 21-й пакет санкций Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». По его словам, страна знает, как жить и развиваться в условиях санкционной политики, которую Брюссель декларирует ежедневно.

Мы адаптировались к санкциям, мы знаем, как жить под давлением санкций. Более того, мы знаем, как развиваться под давлением санкций. <...> Пусть скромные, но темпы развития нам удается сохранить, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что сохранение ограничительной политики в отношении Москвы со стороны Европейского союза регулярно подтверждается на различных уровнях. Однако это не мешает российской экономике показывать положительные результаты.

По мнению Пескова, экономические трудности периодически возникают во всем мире, и текущий период не предполагает стремительных скачков. Тем не менее, государству удается удерживать стабильные показатели роста.

Песков также рассказал, что у Евросоюза практически исчерпан запас новых ограничительных мер против России. По его словам, дальнейшие шаги Брюсселя наносят серьезный ущерб собственной экономике и социальной сфере европейских государств.