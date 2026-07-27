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27 июля 2026 в 19:21

В Кремле заявили, что у ЕС закончились санкции

Песков: санкции ЕС против России начинают бить по экономике самой Европы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Санкции Евросоюза против России начинают наносить ущерб экономике и социальной сфере самих европейских стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов». Он подчеркнул, что у ЕС остается все меньше возможностей для введения новых ограничений. Трансляция мероприятия велась на платформе «VK Видео».

Все остальное уже начинает больно бить по экономике, по социальной сфере самой Европы, — подчеркнул Песков.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад побил собственные рекорды по количеству принятых санкций против России. Он добавил, что они настолько же рекордно бесполезны и наносят ущерб своим же инициаторам.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Запада санкциями подорвать энергетическое сотрудничество России с партнерами угрожают экономике беднейших стран мира. По словам дипломата, русофобия усугубляет мировой кризис, вызванный событиями, происходящими в Ормузском проливе.

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