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27 июля 2026 в 18:20

«Больнее всего ударит»: Захарова о последствиях давления на энергетику РФ

Захарова предупредила об угрозе бедным странам из-за санкций против России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Попытки санкциями подорвать энергетическое сотрудничество России с партнерами угрожают экономике беднейших стран мира, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, русофобия Запада усугубляет мировой кризис, вызванный событиями, происходящими в Ормузском проливе.

Кроме того, попытка подорвать наше энергетическое сотрудничество с партнерами на фоне кризиса в Ормузском проливе неизбежно повлечет дальнейшую дестабилизацию рынков, фрагментацию мировой торговли, инфляцию, снижение благосостояния, ухудшение перспектив роста в большинстве государств мира, что больнее всего ударит по беднейшим странам, которые зависимы от импорта энергоносителей, удобрений и продовольствия, — заявила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции против России начались до русской весны 2014 года. Глава государства добавил, что с 2022 года Запад запустил русофобскую машину, и теперь просто ставит мировые рекорды.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что никогда в жизни еврочиновники не признаются в том, что их антироссийская деятельность не имеет смысла. Все руководство ЕС последние 10 лет занимается исключительно тем, что выдумывает, как бы навредить России.

Власть
Ормузский пролив
Запад
санкции
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