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27 июля 2026 в 14:09

Путин раскрыл, как долго Россия пребывает под санкционным давлением

Путин: Россия сталкивалась с давлением Запада еще до русской весны и после

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Западные санкции против России оказались рекордными как по своему числу, так и по бесполезности и ущербу для их же авторов, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы. Трансляцию встречи вела пресс-служба Госдумы.

И после «русской весны» 2014-го года, и до этого. Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит мировые рекорды, — отметил российский лидер.

При этом с 2022 года Запад лишь наращивает масштаб ограничительных мер, ставя новые рекорды по их количеству. В ходе выступления президент также отметил, что последние годы были одними из решающих этапов в жизни Отечества. Путин напомнил парламентариям, что их период депутатства выпал на «сложный и крайне ответственный» период для России, когда на кону стояла судьба народа.

Путин добавил, что сейчас россияне живут в период формирования нового мироустройства. По его словам, это не преувеличение: в борьбе острой конкуренции складываются контуры новых геополитический реалий.

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