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27 июля 2026 в 14:01

Путин емко охарактеризовал текущий период в истории России

Путин назвал последние годы определяющими для судьбы страны

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Президент России Владимир Путин назвал последние годы одним из решающих этапов в жизни Отечества, передает ТАСС. В последний день работы Государственной думы VIII созыва он встретился с депутатами в Большом Кремлевском дворце и подчеркнул ключевое историческое значение текущего периода для развития и судьбы всей страны. Трансляцию встречи вела пресс-служба Госдумы.

Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба нашего народа, — заявил он.

Президент также добавил, что страна продолжает отстаивать свои независимость и безопасность. Он поблагодарил парламентариев за их вклад в защиту национальных интересов и укрепление суверенитета.

Ранее Путин констатировал, что попытки международной изоляции РФ в оборонной сфере полностью провалились. На встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ он отметил, что участие отечественного флота в совместных маневрах с другими странами служит наглядным подтверждением этого тезиса.

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