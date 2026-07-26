Попытки международной изоляции РФ в оборонной сфере полностью провалились, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военными моряками в Санкт-Петербурге в День ВМФ. Глава государства отметил, что участие отечественного флота в совместных маневрах с другими странами служит наглядным подтверждением этого тезиса, передает РИА Новости.

Вы сейчас сказали о международных учениях, все-таки это говорит о том, что попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, — сказал он.

Ранее Путин заявил, что крупные вложения страны в специальную военную операцию представляют собой необходимость и оправданны с точки зрения поставленных задач. Глава государства в беседе с военнослужащими ВМФ в Санкт-Петербурге в праздничный день подчеркнул безусловный приоритет достижения целей СВО.

Кроме того, глава государства отметил, что РФ не являлась инициатором противостояния на Украине, а лишь реагировала на боевые действия, инициированные украинским правительством. Российский лидер подчеркнул, что западные государства оказывали поддержку националистическим устремлениям украинской стороны.