Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине

Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине Путин заявил, что Россия ответила на боевые действия Киева

Россия не начинала войну на Украине, а только ответила на боевые действия, развязанные украинским правительством, сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что Запад поддерживал националистические действия Киева, передает РИА Новости.

Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался всегда на Россию, — сказал Путин.

Также глава государства заявил, что значительные вложения ресурсов России в специальную военную операцию являются вынужденной и обоснованной мерой. Путин отметил приоритетность достижения целей СВО.

До этого Путин назвал российский ледокольный флот уникальным. Он пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге, заявив, что страна будет делать все необходимое для укрепления военно-морского флота.