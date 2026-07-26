Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 18:23

Путин заявил, что Россия не начинала войну на Украине

Путин заявил, что Россия ответила на боевые действия Киева

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия не начинала войну на Украине, а только ответила на боевые действия, развязанные украинским правительством, сообщил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер отметил, что Запад поддерживал националистические действия Киева, передает РИА Новости.

Мы не начинали никакой войны. Мы только начали отвечать на те боевые действия, на ту войну, которую развязал киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался всегда на Россию, — сказал Путин.

Также глава государства заявил, что значительные вложения ресурсов России в специальную военную операцию являются вынужденной и обоснованной мерой. Путин отметил приоритетность достижения целей СВО.

До этого Путин назвал российский ледокольный флот уникальным. Он пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге, заявив, что страна будет делать все необходимое для укрепления военно-морского флота.

Власть
Россия
Владимир Путин
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей с Украины продают в Сети, ТЭК под огнем, аферисты атакуют: что дальше
Финский политик выступил против новой меры Европы для России
Предавший Киев офицер ВСУ получил повышение
Еще один альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
В России могут изменить правила ограничения скорости на дорогах
Глава МИД Ирана обвинил Украину в атаке на судно в Каспийском море
Москвича арестовали на 10 суток из-за татуировки на шее
«В точку попадают»: Путин признался, что смотрит военных блогеров
«Все встанет на свои места»: Путин предрек потерю Киевом западных земель
Путин высказался о применении москитного флота
Путин заявил, что Россия была единственным гарантом целостности Украины
Россиянам рассказали об источниках заражения гепатитом Е
Путин высказался об окончании СВО
Путин поддержал «Почту России» новым законом
Премьеру Британии готовят «осень возмездия»
«Совершенствуем»: Путин заявил о растущей точности «Циркона»
В 2026 году добыча снежного краба в России может увеличиться
В Японии заметили необычные надписи
Путин заявил об интересе иностранцев к маршрутам Севморпути
Samsung представит новое поколение «трикладушки» в 2027 году
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.