Путин расхвалил российский ледокольный флот

В День ВМФ президент России Владимир Путин назвал российский ледокольный флот уникальным. Как передает пресс-служба Кремля, глава государства пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге, заявив, что страна будет делать все необходимое для укрепления военно-морского флота. Путин также подчеркнул, что военный флот всегда играл важнейшую роль в обеспечении безопасности России.

Что касается важности военно-морского флота, то она носит непреходящий характер еще с момента основания флота российского. Флот всегда имел важное значение в обеспечении безопасности российского государства, — заявил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что преданность Родине остается мощной духовной опорой для матросов и офицеров Военно-морского флота России. Он поблагодарил военнослужащих за безупречную службу Отечеству.

Глава государства также отметил, что профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морских пехотинцев во многом определяли динамику проведения СВО. Он подчеркнул, что десятки тысяч матросов и офицеров были удостоены государственных наград, в том числе звания Героя России.