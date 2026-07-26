«Безупречная служба»: Путин обратился к военным морякам Путин: верность Родине всегда была духовной опорой для военнослужащих ВМФ

Преданность Родине является мощной духовной опорой для матросов и офицеров Военно-морского флота России, заявил глава государства Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград в Главном адмиралтействе в Санкт-Петербурге. Он поблагодарил военных за безупречную службу Отечеству. Запись поздравления президента с Днем Военно-морского флота доступна на канале пресс-службы Кремля в МАКСе.

Рад вручить вам высокие государственные награды. Вы удостоены их за отвагу, ратные подвиги и безупречную службу Отечеству, за верность воинскому долгу, родной стране, своему народу, — отметил Путин.

Он также отметил, что профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морских пехотинцев во многом определяли динамику проведения СВО. Глава государства подчеркнул, что десятки тысяч матросов и офицеров были удостоены государственных наград, в том числе звания Героя России.

До этого главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев заявил, что в России создадут новейший безэкипажный корабль большого водоизмещения. Он отметил, что катер предназначен для обнаружения подводных объектов, в том числе подлодок.