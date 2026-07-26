Первый безэкипажный корабль для охоты на подлодки построят в России

Первый безэкипажный корабль для охоты на подлодки построят в России Главком ВМФ Моисеев: в РФ создадут безэкипажный корабль большого водоизмещения

В России создадут новейший безэкипажный корабль большого водоизмещения, заявил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка». Он отметил, что катер предназначен для обнаружения подводных объектов, в том числе подлодок.

Мы создаем корабль, который решает задачи поиска подводных лодок, объектов подводных. <...> Можно говорить, что это класс нового корабля. Это корабль без экипажа, это заложено в текущей государственной программе вооружений. <…> Он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем, — рассказал Моисеев.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ВМФ с Днем Военно-морского флота. Он поблагодарил моряков за службу и вклад в укрепление обороноспособности страны. Глава государства подчеркнул, что российский флот на протяжении веков завоевывал славу ратными подвигами и повседневным трудом.

Путин также отметил, что профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морских пехотинцев во многом определяли динамику проведения СВО. Он подчеркнул, что десятки тысяч матросов и офицеров были удостоены государственных наград, в том числе звания Героя России.