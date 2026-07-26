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26 июля 2026 в 00:24

«Стойкость и смелость»: Путин поблагодарил военных моряков за вклад в СВО

Путин: навыки и смелость российских военных моряков во многом определяют ход СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Профессионализм, мужество и смелость российских военных моряков и морпехов во многом определяют динамику проведения спецоперации, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Военно-морского флота. Он подчеркнул, что десятки тысяч матросов и офицеров уже удостоены государственных наград, включая звания Героев России.

Навыки наших морпехов и плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость, дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военный операции, — отметил Путин.

Моряки и морпехи продолжают вносить решающий вклад в выполнение поставленных задач. Развитие флота и укрепление его боеготовности остаются среди приоритетов российской оборонной политики.

Ранее Путин поздравил коллектив и ветеранов АО «АвтоВАЗ» с 60-летием со дня создания завода. Он отметил, что за прошедшие годы предприятие воплотило в жизнь смелые конструкторские идеи и наладило выпуск перспективных моделей автомобилей. По его словам, строительство завода стало важным событием в истории российской промышленности и внесло значительный вклад в укрепление экономического и индустриального потенциала страны.

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