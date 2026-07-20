Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 09:22

Путин оценил достижения АвтоВАЗа в честь 60-летия завода

Путин поздравил коллектив и ветеранов АвтоВАЗа с 60-летием завода

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО «АвтоВАЗ» с 60-летием со дня создания завода, следует из поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства отметил, что за прошедшие годы предприятие воплотило в жизнь смелые конструкторские идеи и наладило выпуск перспективных моделей автомобилей. По его словам, строительство завода стало важным событием в истории российской промышленности и внесло значительный вклад в укрепление экономического и индустриального потенциала страны.

За прошедшие годы во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров, рабочих, строителей, специалистов были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы, внедрены в производство перспективные образцы легковых автомобилей, — отмечается в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что нынешний коллектив АвтоВАЗа достойно продолжает традиции предшественников и работает над повышением качества и конкурентоспособности продукции. Кроме того, сотрудники уделяют большое внимание подготовке молодых специалистов и решению социальных вопросов сотрудников и ветеранов предприятия.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов допустил, что в будущем автомобили Lada могут стать беспилотными. По словам руководителя, мировой автопром активно развивается в этом направлении. Он также отметил, что в российских автомобилях уже сегодня используются отдельные элементы технологий автономного управления.

Власть
Владимир Путин
АвтоВАЗ
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психотерапевт предупредила, какой «отдых» лишь ускоряет выгорание
Ставропольский суд арестовал фигуранта дела о предотвращенном теракте
Суд в Москве приговорил экс-главу Центрального НИИ Минобороны РФ к 13 годам
Власти сообщили о погибшем при атаке ВСУ на Брянщину
Лурье решила продать скандальную квартиру, за которую судилась с Долиной
В России начнут бороться с резистентностью к лекарствам
Трое граждан Китая пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье
Индекс МосБиржи упал до четырехлетнего минимума
Агент украинских спецслужб пытался подорвать машину участника СВО
Педагог дала советы, как помочь ребенку выбрать между школой и колледжем
Воробьев назвал количество пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковью
Дрон ВСУ повредил жилой дом и вызвал пожар в Домодедово
У Северных Курил зафиксировали землетрясение
Российские дипломаты обратились к соотечественникам в Иордании
Атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизнь мирного жителя
Шесть человек оказались в Домодедовской больнице после атаки БПЛА
Российские военнослужащие уничтожили три штурмовые группы полка ВСУ «Скала»
Газ в Европе начал стремительно дорожать
«Очень важно»: в МИД России высказались о завозных случаях Эболы
Известный бандит из 90-х попал в плен в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.