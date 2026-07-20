Путин оценил достижения АвтоВАЗа в честь 60-летия завода

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО «АвтоВАЗ» с 60-летием со дня создания завода, следует из поздравительной телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства отметил, что за прошедшие годы предприятие воплотило в жизнь смелые конструкторские идеи и наладило выпуск перспективных моделей автомобилей. По его словам, строительство завода стало важным событием в истории российской промышленности и внесло значительный вклад в укрепление экономического и индустриального потенциала страны.

За прошедшие годы во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров, рабочих, строителей, специалистов были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы, внедрены в производство перспективные образцы легковых автомобилей, — отмечается в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что нынешний коллектив АвтоВАЗа достойно продолжает традиции предшественников и работает над повышением качества и конкурентоспособности продукции. Кроме того, сотрудники уделяют большое внимание подготовке молодых специалистов и решению социальных вопросов сотрудников и ветеранов предприятия.

Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов допустил, что в будущем автомобили Lada могут стать беспилотными. По словам руководителя, мировой автопром активно развивается в этом направлении. Он также отметил, что в российских автомобилях уже сегодня используются отдельные элементы технологий автономного управления.