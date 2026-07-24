Вучич хочет сотрудничать с Киевом, АвтоВАЗ уходит в отпуск: что дальше

Вучич хочет сотрудничать с Киевом, АвтоВАЗ уходит в отпуск: что дальше

Президент Сербии Александр Вучич решил продолжить сотрудничество с Украиной, саудовский принц был найден мертвым в элитной гостинице в Лондоне, АвтоВАЗ уйдет в отпуск и проведет масштабную модернизацию производства — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Сербия не хочет рвать связи с Украиной?

Оснований для прекращения взаимодействия Сербии с Украиной в данный момент нет, заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, Белград намерен сохранять добрые отношения со всеми сторонами.

«Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной», — уточнил Вучич.

Политик отметил, что Сербия поддерживает дружеские связи с азиатскими государствами и Россией, но не намерена отказываться от сотрудничества с Киевом только потому, что против него выступают другие. Он выразил надежду на проведение двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сербский лидер уже сообщал о планах заключить соглашение о поставке украинских удобрений. Кроме того, в мае он обсуждал с Зеленским возможность подписания договора о свободной торговле. Премьер-министр Сербии Джуро Мацут тогда же предположил, что республика могла бы стать логистическим хабом для украинских компаний.

Грузовой поезд c Украины в разгрузочном терминале Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Вучич ранее говорил о том, что необходимо сохранить отказ Белграда от введения санкций против России. По его мнению, Сербия должна продолжать поддерживать дружеские отношения с Москвой.

«Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — сказал глава государства.

До этого Вучич отказался подписывать итоговую антироссийскую декларацию на саммите стран Юго-Восточной Европы в Киеве. В результате Белград стал единственным участником встречи, не поддержавшим этот документ. В тексте декларации содержались в том числе требования о расширении ограничительных мер против России.

Тело принца нашли в роскошной гостинице Лондона

Один из саудовских принцев, дальний родственник короля Салмана, был найден мертвым в элитной гостинице Лондона в ноябре прошлого года. По информации источников, причиной смерти стала передозировка алкоголем и запрещенными веществами.

Тело 29-летнего Абдуллы бен Фахада бен Абдуллы бен Абдулазиза бен Джалави Аль Сауда обнаружил уборщик в ванной комнате номера отеля Marriott в Кенсингтоне, где стоимость проживания составляет $800 (62,7 тыс. рублей) за ночь. Согласно материалам судебного разбирательства, принц страдал зависимостью от алкоголя и лекарственного препарата с действующим веществом алпразолам.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За три месяца до гибели мужчина проходил лечение в лондонской клинике Priory. Его стоимость могла достигать $45 тыс. (3,5 млн рублей) в неделю. По словам врача-психиатра Priory Виктории Чаморро, мужчина был доброжелателен и внимателен к другим пациентам и заводил друзей, хотя при поступлении у него наблюдались симптомы пониженного настроения и тревожности.

Эксперт добавила, что после выписки он должен был посещать сеансы по видеоконференции, однако перестал выходить на связь. Вскрытие показало, что хронических заболеваний у него не было, а смерть наступила в результате остановки сердца, вызванной сочетанием наркотиков и алкоголя.

АвтоВАЗ собрался в трехнедельный отпуск

АвтоВАЗ приостановит производство с 27 июля по 16 августа 2026 года в рамках планового корпоративного отпуска, сообщили в пресс-службе компании. За это время предприятие проведет техническое обслуживание и модернизацию производственных мощностей. В период простоя планируется выполнить более 13 тыс. различных задач, на которые направят свыше 370 млн рублей.

«С 27 июля по 16 августа 2026 года АвтоВАЗ уходит в плановый единый корпоративный отпуск. Этот период, традиционно, будет использован для проведения ремонта, обслуживания и модернизации технологического оборудования и оснастки. Также будут осуществлены работы по улучшению условий труда работников. Финансирование указанных проектов превысит 370 млн рублей», — отметили в компании.

Цех сборки автомобилей LADA на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Основное внимание уделят подготовке производства к выпуску новой модели LADA Azimut. В рамках модернизации установят специализированное оборудование, включая манипулятор для монтажа лобовых стекол и автоматизированную систему нанесения клеевых составов на кузовные элементы. Отдельный объем работ ориентирован на дальнейшее развитие модельного ряда LADA, в том числе подготовку к выпуску LADA Granta, оснащенной автоматической трансмиссией, в 2027 году.

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