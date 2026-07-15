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15 июля 2026 в 19:21

Вучич отказался подписывать антироссийскую декларацию в Киеве

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Predrag Milosavljevic/XinHua/Global Look Press
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Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать итоговую антироссийскую декларацию на саммите стран Юго-Восточной Европы в Киеве, передает сербская газета «Политика». В результате Белград стал единственным участником встречи, не поддержавшим этот документ.

По данным газеты, в тексте декларации содержатся требования о расширении ограничительных мер против России. Также указаны тезисы о необходимости дальнейшего оказания военной и финансовой помощи Киеву и его интеграции в евроатлантические структуры.

Пятый саммит Украины и государств Юго-Восточной Европы состоялся в среду, 15 июля. Ранее сербский лидер сообщил о своем прибытии в украинскую столицу для проведения переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, чтобы достичь места встречи, ему пришлось преодолеть сложный и протяженный маршрут через Молдову и центральные регионы Украины, потратив на дорогу целые сутки.

Между тем в Кремле опровергли информацию о том, что Москва якобы использовала сербского президента в качестве посредника для передачи каких-либо посланий Зеленскому. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отверг подобные предположения.

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